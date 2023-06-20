Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За законопроєктом №9275 не треба платити ПДВ за компоненти для дронів, які ввозяться в Україну.

Також складові для створення або ремонту дронів тимчасово не підлягають ввізному миту за проєктом закону №9276. Це діятиме лише поки триває воєнний стан.

Такі норми будуть чинними до закінчення дії воєнного стану

Закони набувають чинності 22 червня.