Зеленський підписав закон, що звільняє від оподаткування і ввізного мита компоненти для дронів
20 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які спрощують виробництво та ремонт безпілотників
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
За законопроєктом №9275 не треба платити ПДВ за компоненти для дронів, які ввозяться в Україну.
Також складові для створення або ремонту дронів тимчасово не підлягають ввізному миту за проєктом закону №9276. Це діятиме лише поки триває воєнний стан.
Такі норми будуть чинними до закінчення дії воєнного стану
Закони набувають чинності 22 червня.
- 29 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкти, які звільняють від оподаткування і ввізного мита компоненти для виробництва та ремонту безпілотників.
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