Парламент звільнив від оподаткування і ввізного мита компоненти для БПЛА
29 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкти, які звільняють від оподаткування і ввізного мита компоненти для виробництва та ремонту безпілотників
Про це інформує пресслужба ВРУ.
Проєкт закону № 9276 вносить зміни до прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та ремонту безпілотних систем.
"Законопроєкт передбачає звільнення на час воєнного стану від сплати ввізного мита за складові (матеріали, вузли, агрегати устаткування та компоненти) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної діяльності з виробництва та ремонту БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Підприємство, яке імпортує складові, повинно звітувати про їх використання. Якщо товари використовуються не за призначенням, підприємство повинно сплатити митні платежі, від яких було звільнено, та пеню.
Також проєкт № 9275 скасовує сплату ПДВ при ввезенні в Україну компонентів для безпілотних систем. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.
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