В Україні з 1 липня планують повернути довоєнні податки

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що повернення до довоєнного оподаткування — одна з умов МВФ для надання Україні $15, 6 млрд допомоги. Гетманцев також відмітив, що законопроєкт про повернення старої податкової системи вже є.

Посадовець пояснив, що ще одна з причин повернення до старої системи - необхідність фінансувати оборону держави.

"Ми збираємо за місяць податків на 80 млрд, а на війну витрачаємо 130. Решту ми збираємо шляхом запозичень, облігацій. Наші партнери не дають гроші на безпеку та оборону, це те, що ми збираємо всередині країни. Важливо, щоб кожен громадянин та підприємець, який не на фронті, виконував свій громадянський обов'язок сплатою податків", - пояснює Гетманцев.

Він розповів, що буде скасовано 2% податок, що ввели навесні минулого року, який є альтернативою загальній системі оподаткування, що діє в країні.

"Ми вважаємо, що він відіграв свою роль, і погоджуємося з МВФ, що його треба скасовувати з 1 липня", - зазначив він.

Друга зміна що чекає українців - відновлення документальних перевірок на територіях, де не йдуть бойові дії та відновлення відповідальності за невиконання податкових обов'язків.