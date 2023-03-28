Про це на засіданні уряду 28 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що за результатами індексації у березні у понад 10 млн українців пенсії зросли майже на 20%. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень.

"Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень", - зазначив Шмигаль.

Окрім того, пенсійні виплати військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС зросли на понад тисячу гривень.

"Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців", - розповів прем'єр.

Він зазначив, що додаткові доплати за віком, запровадження яких ініціював президент Зеленський, також залишаються чинними.

"Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує", - резюмував Шмигаль.