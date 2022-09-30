Про це повідомив економіст Олег Пендзин в етері Еспресо.

"Так, не буде збільшуватися мінімальна заробітна плата. Вона, як і планується до кінця цього року, буде 6700 грн, так вона й на наступний рік залишиться. Але індексація пенсій буде, тобто однозначно, ті кошти, які потрібно буде виділити на традиційну весняну індексацію пенсіонерам, будуть обов’язково", - сказав Олег Пендзин.

Економіст зауважив, що через високий рівень інфляції без індексації пенсіонери не зможуть забезпечити свої базові потреби.

"І це є абсолютно необхідним, тому що виходячи із височезної інфляції цього року 30% і в бюджет наступного року закладається ще 30% інфляції, без індексації пенсії ми з вами прирікаємо пенсіонерів на голодну смерть. Тому в даній ситуації точно передбачені гроші на індексацію пенсій", - додав він.

Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.

Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.

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