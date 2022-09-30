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Ексклюзив

У Держбюджеті-2023 передбачені гроші на індексацію пенсій, - економіст Олег Пендзин

30 вересня, 2022 п'ятниця
12:40
Економіка пенсійне накопичення

У проєкті Держбюджету на 2023 рік закладено кошти на традиційну весняну індексацію пенсіонерам

Про це повідомив економіст Олег Пендзин в етері Еспресо.

"Так, не буде збільшуватися мінімальна заробітна плата. Вона, як і планується до кінця цього року, буде 6700 грн, так вона й на наступний рік залишиться. Але індексація пенсій буде, тобто однозначно, ті кошти, які потрібно буде виділити на традиційну весняну індексацію пенсіонерам, будуть обов’язково", - сказав Олег Пендзин.

Економіст зауважив, що через високий рівень інфляції без індексації пенсіонери не зможуть забезпечити свої базові потреби.

"І це є абсолютно необхідним, тому що виходячи із височезної інфляції цього року 30% і в бюджет наступного року закладається ще 30% інфляції, без індексації пенсії ми з вами прирікаємо пенсіонерів на голодну смерть. Тому в даній ситуації точно передбачені гроші на індексацію пенсій", - додав він.

  • Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.
  • Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком. 
  • Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.

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Суспільство
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бюджет
державний бюджет
уряд Шмигаля
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