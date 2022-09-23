Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми залишаємо на наступний рік без змін все, що стосується податку на прибуток або доходи, зокрема ПДФО, які сплачують військові частини у бюджет. Тому там без змін. Дякую усім депутатам, представникам бізнес-асоціацій, ми справді переконали уряд, що для того, щоб не збурювати зараз бізнес, не штовхати їх до зміни податкового резидентства, – податки на наступний рік просто не будуть змінюватися", - наголосив Ярослав Железняк.

Народний депутат сказав, що поступово збільшуватимуться акцизи на пальне, однак це рішення ухвалили й обговорили з представниками бізнесу раніше.

"Для жодного з податків не передбачена зміна у 2023 році, окрім поступової планки збільшення акцизів, але це було прописано давно і погоджено з бізнесом. Тому, в цьому випадку у податковій частині можна напевне назвати це перемогою", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне.

16 вересня Міністерство економіки України повідомило, що Світовий банк у листопаді планує затвердити мільярд доларів додаткової допомоги України.

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