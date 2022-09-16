Про це інформує в фейсбуці Міністерство економіки України.

"Пакет буде передбачати фінансування на $1 млрд – це буде, як пряме кредитування, так і фінансові гарантії та інструменти trade finance. Очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки", – заявив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Грибан наголосив, що якщо пакет приймуть, то загальне фінансування проєктів українських підприємств становитиме понад $3,3 млрд.

Крім того, Світовий банк співпрацює з європейським фондом European fund of sustainable development, до якого вони надіслали запит на $2 млрд. Ці кошти також планують витратити на підтримку України.

У жовтні під час щорічних зборів Світовий банк має презентувати трастовий фонд на допомогу нашій країні.

"Я думаю, що вже на етапі створення фонду в них буде певний рівень зібраних зобов’язань, але я не знаю, чи це буде весь обсяг фонду, чи тільки його частина. Але точно знаю, що Мінфін в покритті дефіциту бюджету передбачає $36 млрд на наступний рік. Це дає сподівання, що до кінця року в нас буде розуміння по наповненню цього фонду", – додав Грибан.

Рада директорів банку розгляне виділення $36 млрд на фінансування дефіциту бюджету у 2023 році та $17 млрд на відновлення інфраструктури й економіки України.

Заступник міністра економіки роз'яснив, що $17 млрд має покрити першочергові потреби у відбудові критичної інфраструктури та у забезпеченні страхування іноземних інвестицій.

30 серпня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна отримала рекордний обсяг міжнародної фінансової допомоги у розмірі $4,6 млрд. Це стало можливим, зокрема, й завдяки наданим США через Світовий банк грантовим коштам у розмірі 3 млрд доларів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України Світовий банк виділив близько 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

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