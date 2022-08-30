$4,6 млрд. У серпні Україна отримала рекордний місячний обсяг зовнішньої фінансової допомоги
Україна у серпні отримала рекордний обсяг міжнародної фінансової допомоги у розмірі $4,6 млрд
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
Це стало можливим, зокрема, й завдяки наданими США через Світовий банк грантовим коштам у розмірі 3 млрд дол.
"Очікуємо у вересні надходження від США 1,5 млрд дол грантової допомоги – це останній транш, і також очікуємо на вересень і початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС", – сказав очільник Мінфіну.
Євросоюз пообіцяв виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги у травні. Але міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вважає, що макрофінансова допомога повинна мати більше грантовий характер, ніж кредитний. Це, в свою чергу, суперечить чинному механізму її надання.
Візит Лінднер до України в Мінфіні очікували у липні – на початку серпня, можливо він відбудеться у вересні.
"Для нас не принципово, грант чи кредит, оскільки він виділяється на довгостроковий період на пільгових умовах. Для нас принципово закрити питання ліквідності", – сказав Марченко з цього приводу.
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