Світовий банк назвав суму допомоги, наданої Україні від початку повномасштабної війни
З початку повномасштабного вторгнення Росії до України Світовий банк виділив близько 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву
Про це заявив директор банку Аксель ван Троценбург в інтерв'ю агентству Reuters.
"Ми створили систему, за допомогою якої ми могли б допомогти продовженню державних функцій України - виплаті зарплати вчителям, пенсій, допомоги системі охорони здоров'я. Це спрацювало дуже добре, і деякі з наших країн-партнерів хотіли використовувати цей механізм, тому що тоді ми також зможемо відстежити гроші", - сказав він.
Троценбург заявив про"абсолютну необхідність міжнародної солідарності з Україною". Саме тому Світовий банк виділив вже близько 10 з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.
"І ця солідарність повинна підтримуватися не тільки в короткостроковій, але і в довгостроковій перспективі", - сказав він.
Він повідомив, що банк також підтримує українців, які постраждали від війни як вдома, так і за кордоном, а також сусідні країни й країни, що розвиваються за межами Європи, постраждалі від перебоїв з експортом українського зерна через війну.
"Це одна з причин, по якій Світовий банк оголосив, що ми готові надати фінансування в розмірі до 30 млрд доларів для розв'язання проблеми відсутності продовольчої безпеки протягом наступних 12 місяців", - додав Троценбург.
У звіті, опублікованому Світовим банком, Європейською Комісією та урядом України 9 вересня, говориться, що вторгнення Росії завдало прямої шкоди на суму понад 97 млрд доларів до 1 червня, але відновлення країни може коштувати майже 350 млрд доларів.
- 30 серпня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна отримала рекордний обсяг міжнародної фінансової допомоги у розмірі $4,6 млрд. Це стало можливим, зокрема, й завдяки наданим США через Світовий банк грантовим коштам у розмірі 3 млрд доларів.
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