English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Світовий банк назвав суму допомоги, наданої Україні від початку повномасштабної війни

Світовий банк назвав суму допомоги, наданої Україні від початку повномасштабної війни

15 вересня, 2022 четвер
14:09
Світ Світовий банк

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України Світовий банк виділив близько 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву

Про це заявив директор банку Аксель ван Троценбург в інтерв'ю агентству Reuters.

"Ми створили систему, за допомогою якої ми могли б допомогти продовженню державних функцій України - виплаті зарплати вчителям, пенсій, допомоги системі охорони здоров'я. Це спрацювало дуже добре, і деякі з наших країн-партнерів хотіли використовувати цей механізм, тому що тоді ми також зможемо відстежити гроші", - сказав він.

Троценбург заявив про"абсолютну необхідність міжнародної солідарності з Україною". Саме тому Світовий банк виділив вже близько 10 з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

"І ця солідарність повинна підтримуватися не тільки в короткостроковій, але і в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Він повідомив, що банк також підтримує українців, які постраждали від війни як вдома, так і за кордоном, а також сусідні країни й країни, що розвиваються за межами Європи, постраждалі від перебоїв з експортом українського зерна через війну.

"Це одна з причин, по якій Світовий банк оголосив, що ми готові надати фінансування в розмірі до 30 млрд доларів для розв'язання проблеми відсутності продовольчої безпеки протягом наступних 12 місяців", - додав Троценбург.

У звіті, опублікованому Світовим банком, Європейською Комісією та урядом України 9 вересня, говориться, що вторгнення Росії завдало прямої шкоди на суму понад 97 млрд доларів до 1 червня, але відновлення країни може коштувати майже 350 млрд доларів.

  • 30 серпня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна отримала рекордний обсяг міжнародної фінансової допомоги у розмірі $4,6 млрд. Це стало можливим, зокрема, й завдяки наданим США через Світовий банк грантовим коштам у розмірі 3 млрд доларів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
13 вересня, 2022 вiвторок
Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися, - The New York Times
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Зеленський
15 вересня, 2022 четвер
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
14:30
Норвегія
Норвегія допоможе знизити ціни на газ в Євросоюзі
14:30
кінофест
Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму
14:30
Оновлено
Зеленський
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
14:20
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два гучні вибухи, - мер
14:17
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Переговори з Росією можливі тільки після звільнення всіх територій України, - полковник СБУ Костенко
14:11
СБУ
На звільненій від загарбників Харківщині затримали 16 "посадовців" окупаційної влади
14:06
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого
13:58
Оновлено
Ракетний удар
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджено промислове підприємство
13:52
обстріл
Пів сотні прильотів: окупанти обстріляли Сумщину з території РФ
13:49
потяг з зерном зійшов з рейок
У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію
13:44
Латвія
Латвія розгляне обмеження російської мови у громадському спілкуванні та рекламі
13:44
Військова журналістика
"Прагнемо показати злочини, скоєні РФ проти медіа": у Вільнюсі відкриється фотовиставка українських воєнкорів
13:36
Аналітика
Віталій Портников
Швеція голосує за ультраправих
13:32
Наталка Діденко
Спека, дощі та тумани: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 16 вересня
13:30
ЄІБ
ЄІБ надав Україні €500 млн негайної допомоги: на що підуть кошти
13:07
Зеленський
Вдячний за солідарність з Україною: Зеленський через відеозв’язок поспілкувався з британським актором Камбербетчем
13:02
символи "Z" на будівлі волонтерського центру в Бареселоні
У Барселоні волонтерський центр розмалювали проросійськими символами "Z"
12:57
на фото: маршрут із Харкова
Укравтодор показав маршрут, яким цивільні можуть безпечно дістатися до деокупованих територій Харківщини: схема руху
12:47
паспорт лнр
"Ви ніхто і звати вас ніяк": РФ не визнає паспорти "Л/ДНР" та не пускає їхніх власників на свою територію, - розвідка
12:44
Ексклюзив
війська рф
Ми переходимо до іншого періоду війни, у якому російська армія намагається будувати оборону, - Згурець
12:37
ЗСУ
На полігоні в Полтавській області 15 вересня проведуть тренувальний підрив: лунатимуть вибухи
12:36
Зимова форма для ЗСУ
Від імені нардепа у швейного підприємства вимагали безкоштовно пошити 5 тис. комплектів зимової форми для війська
12:30
Німеччина уряд
Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії
12:29
на фото: зернове судно
"Зернова ініціатива": 15 вересня з українських портів вийдуть 11 суден з 240 тис. тонн зерна на бортах
12:23
У деокупованих Ізюмі та Куп'янську ДБР затримало трьох колаборантів, з них двоє – колишні правоохоронці
12:19
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тримали в підвалі
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тиждень тримали в підвалі
12:13
Ексклюзив
Херсон
У Кремлі уявлення не мають, що робити з окупованими територіями України, - експерт з інформаційної безпеки Жуков
12:03
Монета "Володимирський собор у м. Київ"
Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету "Володимирський собор у м. Київ"
12:01
Трофейна російська станція для звукового мовлення
Під Ізюмом ЗСУ захопили трофейну російську станцію для звукового мовлення
12:01
на фото: обшук
Підтримували збройну агресію РФ та вважали її "боротьбою з нацизмом": на Дніпропетровщині викрили двох колаборантів
12:00
Єврокомісія
Єврокомісія надасть пʼять мільйонів євро на підтримку української культури
11:48
Робот, який ремонтує взуття
У Nike представили робота, який чистить і ремонтує старі кросівки за 45 хв
11:37
Іван Кулагін
В Україні ліквідували спецназівця ГРУ Росії, - офіцер ЗСУ Штефан
11:30
Литва прапор
У Литві зі шкільного списку вилучили підручник із запрошенням відвідати Росію й окупований Крим
11:19
Ексклюзив
Окупанти роблять внутрішні перекидання своїх сил та створюють додаткові рубежі оборони на території області, - депутат Запорізької облради Лишенко
11:16
Укрзалізниця
Повний вагон пасажирів: до деокупованої Балаклії вирушив перший потяг
11:01
Залізний купол
"Передачу "Залізного купола" я б підтримав": депутат кнесету про можливість постачання ізраїльської зброї в Україну
10:57
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 750
10:56
прибрана російська техніка
Деякі підрозділи російської армії відступали з українських територій неорганізовано і явно в паніці, - британська розвідка
10:37
Ексклюзив
Кривий Ріг
Після ракетних ударів по Кривому Рогу дві громади залишаються без води, загрози підтоплення немає, - голова РВА Ситниченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV