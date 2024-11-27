Де 28 листопада пройдуть дощі, а де чекати на туман: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У четвер в Україні очікується хмарна та волога погода: "Вологи додаватимуть хмари та тумани, а в західних областях пройдуть дощі у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту, який прив'язаний до циклону, що розташується над Польщею".

Зазначається, що температура повітря вночі становитиме 0...-4 °C, на заході близько 0 °C, а в денні години очікується +1...+4 °C, на півдні та заході +4...+8 °C.

У Києві 28 листопада істотні опади малоймовірні, передбачається туман з погіршенням видимості до 300-500 метрів. Надвечір у четвер посилиться південний вітер до рвучкого.

Уночі у столиці очікується -2...0 °C, вдень 0...+2 °C.

"Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів. Буде порівняно тепло, як на цю пору року, вночі невеликі морози, вдень незначні "плюси"", - додала Діденко.