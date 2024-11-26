Густі тумани, а вночі до -11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближча ніч у тижневій синоптичній перспективі буде найхолоднішою", - повідомила Діденко.

За її прогнозами, у північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині, мінімальна температура повітря очікується в межах -4...-9 °C, а на Чернігівщині подекуди до -11 °C. На решті території вночі буде -1...-4 °C, хіба що в західних областях та на південному сході - вище 0 °C.

Упродовж дня середи в Україні очікується від -2 °C до +4 °C, у західних областях +4...+7 °C, на Закарпатті та на півдні Криму +7...+9 °C.

У більшості областей України істотні опади завтра малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині - невеликий мокрий сніг.

"Густішають тумани - видимість часом знижується до 300-500 метрів, обережно!" - попередила синоптикиня.

Погода у Києві

У Києві 27 листопада в денні години пройде невеликий мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці температура опуститься до -5...-8 °C - це буде найхолодніша ніч на тижні. Завтра вдень очікується 0...-2 °C.

"Надалі очікується незначне підвищення температури повітря", - додала Діденко.