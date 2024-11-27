У Мінцифрі розповіли, як налаштувати домашній Wi-Fi на випадок знеструмлень

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Домашній інтернет може працювати від різних мереж, але лише енергоощадні продовжать роботу під час знеструмлень. Якщо ваш провайдер перейшов на xPON, під'єднайте роутер та пристрій ONU до павербанку – і будете з нормальним інтернетом", – написав Федоров.

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Він зазначив, що дізнатися, чи є ця технологія в будинку, можна через мапу Інтернету під час знеструмлень, яку Мінцифри запустило з ЛУН Місто рік тому.

"Якщо у вашому домі xPON немає, знайдіть того, хто вже під’єднав його, у найближчому будинку. Ця інформація, а також номери телефону провайдера, вартість під’єднання та інше є на мапі", – додав міністр.

Водночас він зазначив, що для мобільного інтернету універсального рішення типу xPON немає. Наразі Мінцифри працює з операторами, щоб вони продовжували надавати зв'язок під час знеструмлень. Однак, за словами Федорова, для цього потрібна залученість користувачів.