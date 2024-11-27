Трамп може стати на заваді ЦРУ у вербуванні росіян та як Байден робить останні кроки на підтримку України перед відходом з президентського крісла. Акценти світових ЗМІ 27 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 листопада.

Повернення Трампа викликає питання щодо майбутнього вербування ЦРУ з Росії

The Guardian пише, що протягом останніх трьох років ЦРУ проводило сміливу інформаційну програму. Вона була націлена на росіян в уряді та службах безпеки країни, намагаючись перетворити їх на подвійних агентів.

Журналісти пишуть, що у січні росіяни зіткнуться із зовсім іншою геополітичною реальністю. Дональд Трамп повернеться в Білий дім і, якщо буде проводити ту ж політику, що й минулого разу, намагатиметься зробити союзником путінську Росію. Різка зміна потенційної політики щодо Росії та України в поєднанні з усталеним відкиданням занепокоєння Трампа щодо безпеки секретної інформації може призвести до безсонних ночей серед будь-яких подвійних агентів, які залишаться в Росії.

Скільки росіян, можливо, погодилися таємно працювати на Захід за останні роки, є суворо секретною інформацією, яку зберігають відокремлюють навіть у самих агентствах, щоб запобігти таким витокам.

"Існують усілякі гарантії щодо захисту ідентичності будь-яких активів у ЦРУ. Але ситуація, з якою ми зараз маємо справу, означає, що Трамп може вимагати будь-які розвідувальні дані, які йому заманеться, це його право", – сказав історик розвідки в Гарвардській школі Кеннеді та автор нещодавно опублікованої книги про історію битви розвідок між Москвою та Вашингтоном Колдер Волтон.

Багато хто в російській еліті перебуває в жаху від вторгнення в Україну і подальшого статусу країни-парії, але від цього ще далеко до того, щоб вирішити розголошувати секрети іноземній державі. Колишнє високопоставлене джерело в розвідці у коментарі The Guardian сказало: Холодні підходи рідко бувають успішними, але ніколи не знаєш напевно. Навіть якщо є 1% успіху, все одно варто спробувати.

У нинішніх умовах вербування всередині Росії вважається занадто ризикованим, і більшість російських чиновників більше не можуть їздити до Європи. Але є треті країни, де можна зустріти цих людей.

Тривалі занепокоєння щодо зв’язків між Трампом і Росією змусили деяких союзників ділитися зі США меншою кількістю розвідданих під час першого президентства Трампа, навіть у тісному альянсі з обміну розвідданими США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, відомому як "П’ять очей".

"Я точно знаю, що під час першої адміністрації Трампа один з партнерів "П'яти очей" був обережним щодо обміну розвідувальною інформацією про Росію, яка могла потрапити до Білого дому. Тісно пов'язані між собою розвідувальні служби мали засоби захисту саме на випадок компрометації розвідувальних даних, пов'язаних з Росією. Справедливим робочим припущенням буде сказати, що те ж саме буде і за наступної адміністрації", - сказав Колдер Волтон.

Байден намагається посилити позицію України до вступу Трампа на посаду

Дональд Трамп і Джо Байден, Фото: gettyimages

У The Washington Post пишуть, що багато офіційних осіб США визнають, що протягом кількох місяців Україну можна підштовхнути до переговорів з Росією про припинення війни та змусити її відмовитися від територій. Скасування Байденом своєї попередньої політики щодо мін і ракет мало на меті надати Україні якомога сильнішу руку, коли вона вступить у ці потенційні переговори.

Останні рішення Байдена викликають як похвалу, так і критику з боку європейських союзників, які кажуть, що Україні потрібна кожна перевага в найближчі тижні, але розчаровані тим, що президент досі не надав їй такої можливості.

Але Байден гостро відчуває ризик того, що президент Росії Володимир Путін може піти на небезпечну ескалацію конфлікту, потенційно використовуючи ядерну зброю, якщо відчує загрозу. Представники Білого дому кажуть, що Байден у своїх рішеннях керувався мінливими умовами на полі бою, санкціонуючи застосування зброї, коли ці умови того вимагали. І вони зазначають, що Байден надав багато зброї - в тому числі касетні боєприпаси, артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та ракети - без лобіювання з боку України, а в деяких випадках навіть без її прохання.

Байден, якому 82 роки, понад 50 років займався зовнішньою політикою і прийшов на посаду з усталеними поглядами на ключові питання, включаючи Росію. Значна частина світогляду президента була сформована під час холодної війни, коли Радянський Союз був глобальною наддержавою, яка брала участь у гонці ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами, що було чужим багатьом його молодшим радникам.

Помічники Байдена кажуть, що президент проявив належну обережність, враховуючи неприємний ризик ядерного конфлікту, і що його рішення були продиктовані набагато більше політикою, ніж страхом перед ескалацією. Помічники применшують думку про те, що надання зброї раніше могло б суттєво вплинути на хід війни.

Багато європейських чиновників категорично не погоджуються з цим, кажучи, що Сполучені Штати зробили достатньо для того, щоб Україна продовжувала воювати, але недостатньо для того, щоб вона перемогла.

Проте навіть ті, хто не погоджується з рішеннями Байдена, кажуть, що визнають тиск, який зазнає він, щоб Сполучені Штати не втягнулися у широку війну з супротивником, який має ядерну зброю.

Серед європейських прихильників Києва поширюється тихе визнання того, що мирні переговори можуть вимагати від України поступитися частиною території Росії, що колись було табу. Зараз вони розмірковують над тим, які гарантії безпеки Україна може отримати в обмін на це, щоб утримати Росію від майбутніх нападів.