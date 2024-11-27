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У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і ярмарків

Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
10:09
Суспільство Київ, ялинка

Цього року Різдво та новорічні свята в Києві відбудуться без масових зібрань, ярмарків і розваг та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії

Зміст

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Кличко також додав, що головну ялинку України почнуть встановлювати 2 грудня на Софійській площі. Урочисте відкриття заплановане 6 грудня – в день Святого Миколая.

"Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "Глобал Декор", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. "Глобал Декор" візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", – додав мер.

Також біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

  • Головна ялинка країни, яку встановлять на Софійській площі у Києві 6 грудня, буде сніжно-білою із блакитними гірляндами. Вона могла б мати інтернет-адресу та номер телефону, але від цих планів довелось відмовитись.
Теги:
Новини
Україна
Віталій Кличко
Новий рік
Різдво
новини Києва
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