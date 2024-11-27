У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і ярмарків

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Кличко також додав, що головну ялинку України почнуть встановлювати 2 грудня на Софійській площі. Урочисте відкриття заплановане 6 грудня – в день Святого Миколая.

"Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "Глобал Декор", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. "Глобал Декор" візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", – додав мер.

Також біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.