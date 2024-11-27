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Головна Світ Україна попросила Польщу надати приміщення в Познані, з якого видворили генконсульство РФ

Україна попросила Польщу надати приміщення в Познані, з якого видворили генконсульство РФ

Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
12:07
Світ Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будівлі генконсульства РФ у Познані

Зміст

Про це пише Укрінформ.

"Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі", - заявив міністр.

За його словами, у Великопольському воєводстві перебуває чимало українців, тож Україна розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.

Що передувало

22 жовтня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон ґрата.

Згодом у Польщі заявили, що країну повинні покинути вісім працівників російського генконсульства в Познані.

28 жовтня речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що відбулися "технічні переговори між польською та російською сторонами щодо функціонування консульства в Познані". За підсумками перемовин, консульству дали термін до 30 листопада, аби залишити цю будівлю.

Радослав Сікорський заявив, що російські дипломати покинуть Генеральне консульство в Познані протягом кількох наступних днів. Натомість там можуть відкрити представництво України.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
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