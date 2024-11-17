У Познані замість російського консульства планують розмістити українське

Про це повідомляє RMF 24.

За словами Сікорського, польський уряд розгляне пропозицію України щодо відкриття на цьому ж місці українського консульства.

Він нагадав, що в жовтні польська влада відкликала дозвіл на діяльність російського консульства в Познані. Договір оренди приміщення завершується наприкінці листопада, а самі дипломати залишать його в найближчі кілька днів.

"Сьогоднішня мережа українських консульств, з огляду на безпрецедентне збільшення кількості громадян України в Польщі, не відповідає консульським потребам. Будь ласка, пам'ятайте, що консульства займаються практичними речами. Це різного роду юридичні акти, коли народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, з великою прихильністю розглянемо таке прохання української сторони", - зазначив Сікорський.

Що передувало

22 жовтня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон ґрата.

Згодом у Польщі заявили, що країну повинні покинути вісім працівників російського генконсульства в Познані.

28 жовтня речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що відбулися "технічні переговори між польською та російською сторонами щодо функціонування консульства в Познані". За підсумками перемовин, консульству дали термін до 30 листопада, аби залишити цю будівлю.