У Польщі дипломатам генконсульства РФ у Познані наказали виїхати з країни до 30 листопада
Дипломати генерального консульства РФ у Познані, про закриття якого раніше оголосили в Польщі, отримали наказ покинути державу до 30 листопада
Про це повідомляє PAP.
За словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, відбулися "технічні переговори між польською та російською сторонами щодо функціонування консульства в Познані".
"Консульству дали термін до 30 листопада залишити цю будівлю (в Познані, – ред.)", - повідомив він.
Речник польського зовнішньополітичного відомства зазначив, що припинення роботи російського генконсульства є "досить складною операцією", адже "треба вивезти різні речі й різне обладнання".
"Російські дипломати отримали наказ покинути країну, вони визнані небажаними особами на території Республіки Польща. Ми намагаємося вести цю справу цивілізовано, одночасно даючи чіткий сигнал російській стороні, що деякі дії на території Польщі нетерпимі", - підкреслив Вронський.
Також речник запевнив, що до 30 листопада дипломатів генконсульства РФ у Познані "більше не буде в Польщі", водночас додавши, що його країна не вказуватиме точну дату, коли вони виїжджатимуть.
Що передувало
- 22 жовтня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон ґрата.
- Згодом у Польщі заявили, що країну повинні покинути вісім працівників російського генконсульства у Познані через його закриття.
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