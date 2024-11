Шевченківська премія - 2025: оголосили твори, які пройшли у другий тур конкурсу

Про це повідомляється на сайті Шевченківської премії.

26 листопада відбувся перший тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Під час цього члени комітету заслухали експертів, розглянули, обговорили та шляхом таємного голосування визначили літературно-мистецькі твори, що братимуть участь у другому турі конкурсу.

З цих творів у третій декаді січня 2025 року оберуть ті, які пройдуть у третій тур конкурсу.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році, що вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Наразі список тих, хто пройшов у другий тур, виглядає наступним чином.

Література

1. Олександр Балабко.

Роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької".

2. Артур Дронь.

Книга поезій "Тут були ми"

3. Юрій Іздрик.

Книга поезій "Колекція"

4. Олександр Клименко (Олаф Клеменсен).

Книга поезій "Імена, що залишилися".

5. Світлана Короненко-Слабошпицька.

Поетична книга "Поезії".

6. Зіновій Легкий.

Книга "Час каяття і розплати".

7. Світлана Поваляєва.

Книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями".

8. Оксана Рубаняк.

Книга поезій "Назустріч смерті".

9. Мар’яна Савка.

Книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"

10. Микола Славінський (Славинський).

Поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3"

11. Артем Сопронюк (Маркіян Камиш).

Роман "Хазяїн".

12. Віктор Таран (Терен).

Книга поезій "Любов і свобода".

13. Юрій Тарнавський.

Роман "Теплі полярні ночі" (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант WORM ARCTIC NIGNTS.

14. Богдан Томенчук.

Книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"

15. Артем Чередник (Артем Чех).

Роман "Пісня відкритого шляху".

16. Рауль Чілачава.

Книга "Бельканто". Українська творчість грузинського поета. Інтерв’ю, поезії, переклади, статті, маргіналії.

Літературознавство і мистецтвознавство

17. Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс.

Книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги".

18. Ігор Набитович.

Книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Публіцистика і журналістика

19. Віктор Жадько.

Книга "Іду дорогами твоїми".

20. Олександр Зінченко.

Книга "Як українці зруйнували імперію зла"

21. Павло Казарін.

"Ретроспектива блогів на "Українській правді".

22. Віолетта Кіртока.

Книга "Народні герої України. Історії справжніх" в 2-х томах.

23. Ірина Малицька (Ірина Говоруха).

Книга "Код нації".

24. Володимир Мула (режисер, продюсер).

Документальний проєкт "Футбол має тривати".

Музичне мистецтво

25. Олександр Шимко.

"ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти

26. Зоряна Кушплер.

компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)

27. Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик

музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг"

28. Олексій Скрипник

хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру

29. Богдана Півненко (авторка концертних програм та виконавиця).

Концертні програми 2019-2024.

Театральне мистецтво

30. Василь Вовкун (режисер-постановник).

Опера "Лис Микита" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), опера "Діалоги кармеліток" (музика, лібрето Ф. Пуленка), балет "Тіні забутих предків" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д. Данова, лібрето В. Вовкуна), театралізована кантата "Псальми війни!" (музика Є. Станковича, лібрето В. Вовкуна) Львівської Національної опери.

31. Голенко Максим (режисер), Заулична Юлія (сценографка), Бусько Олексій (хореограф-постановник), Дробот Марк (актор).

Вистави: "Червона рута" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру за п’єсами Наталки Ворожбит.

Кіномистецтво

32. Олександр Санін (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій (оператор-постановник), Загайкевич Алла (композиторка).

Повнометражний ігровий фільм "Довбуш".

Візуальні мистецтва

33. Віра Баринова (Кулеба).

Проєкт "Крик мовчання". Твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка".

34. Жанна Кадирова.

Персональна виставка "Траєкторія польотів".

35. Катерина Косьяненко.

Мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису).

36. Олег Пінчук (скульптор).

Скульптурна композиція "Тризуб".

37. Іван Світличний.

Виставка Maybe We Can Have Fun Together ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом").

38. Микита Тітов.

Серія політичних плакатів "Шлях Свободи".

39. Анатолій Федірко.

Мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).

Декоративно-прикладне мистецтво

40. Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023)

41. Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).