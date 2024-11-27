Росіяни хочуть захопити не тільки Донбас, а просуватися й далі, - командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни активно штурмують на наші позиції. І, можна сказати, що вони хочуть захопити не тільки Донеччину, не тільки Донбас, а просуватися й далі. Раніше я думав, що їхнє бажання обмежиться лише захопленням тих областей, які вони вважають так званою частиною Росії, відповідно до їхньої конституції. Однак тепер я впевнений, що вони планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше території. Проте Сили оборони України постійно працюють на всіх фронтах, щоб цього не сталося, завдаючи великих втрат ворогу та не дозволяючи йому захопити нашу землю", - наголосив Отченаш.

Командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" також додав, що в лавах Сил оборони України на сьогодні спостерігається значний дефіцит особового складу. Це є однією з найбільших проблем, оскільки від кількості людей, готових обороняти нашу землю, залежить багато чого. І ця проблема справді серйозна.

"Ми помітили, що у противника теж є проблема з особовим складом, але в них велика кількість молодих бійців, набагато активніших і енергійніших. Тобто це хлопці, які у 25 років підписують контракт", - зауважив Отченаш.