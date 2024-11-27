Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Намагався спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром: на Кіровоградщині затримали агента РФ

Намагався спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром: на Кіровоградщині затримали агента РФ

Дар'я Куркіна
27 листопада, 2024 середа
13:20
Кримінал

У Кіровоградській області СБУ затримала російського агента, який за завданням окупантів намагався підпалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні обʼєкти регіону

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Фігурантом виявився 21-річний місцевий. Його у серпні цього року дистанційно завербувала ФСБ, яка помітила чоловіка через проросійські коментарі у telegram-каналах.

"Для виконання "перевірочних" завдань агент збирав інформацію про технічний стан енергоспоруд, а також відслідковував локації військових шпиталів та будівель ТЦК. Отримані відомості зрадник месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та позначок об’єктів на гугл-картах", - йдеться в матеріалі.

Потім фігуранту доручили проникнути на територію ключової електропідстанції Кіровоградщини, підпалити її та зафіксувати загоряння на відео.

У разі знищення енергообʼєкта ворог обіцяв підозрюваному 200 тис. рублів.

Агента затримали на гарячому - коли він проводив дорозвідку поблизу цілі. У нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який той використовував для комунікації з ФСБ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у матеріалі.

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

  • 26 листопада повідомлялось, що Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада 2024 року.
Теги:
Новини
Україна
Росія
СБУ
військові
російська армія
ФСБ
Війна з Росією
Кіровоградщина
Читайте також:
туман
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
Густі тумани, а вночі до -11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
Володимир Путін
Автор Тетяна Нижник
26 листопада, 2024 вiвторок
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.88
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 листопада
14:03
OPINION
блог Тімоті Снайдер
Третя світова війна? Допоможімо тим, хто її стримує
13:58
Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо прийняв запрошення до Москви на 9 травня
13:50
1000 гривень
Допомога від держави: як отримати "тисячу Зеленського" та куди її можна витратити?
13:49
Оновлено
Херсонська область
Росіяни зранку обстріляли Херсон та область: поранено 8 цивільних
13:23
The Economist припустило кількість втрат серед українських військових, дослідивши відкриті джерела
13:20
шевченківська премія
Шевченківська премія - 2025: оголосили твори, які пройшли у другий тур конкурсу
13:13
Wi-Fi у школах
У Мінцифрі розповіли, як налаштувати домашній Wi-Fi на випадок знеструмлень
12:47
Наказав атакувати багатоповерхівку в Києві: російському генерал-лейтенанту оголосили підозру
12:40
заморозки
Де 28 листопада пройдуть дощі, а де чекати на туман: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:23
Спасо-Преображенський собор_Чернігів
Верховний Суд остаточно заборонив УПЦ користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові
12:23
До використання в ЗСУ допустили український бронетранспортер Oncilla-Shturm
12:13
новини Львівщини
РФ вдарила FPV-дроном по автівці, яка возить хліб на Запоріжжі: постраждав водій
12:07
Андрій Сибіга
Україна попросила Польщу надати приміщення в Познані, з якого видворили генконсульство РФ
12:03
OPINION
Зеленський лише третій. Чому українці більше не хочуть артистів?
11:58
Кулеба
Кулеба: друзі РФ відправляють своїх солдатів на її війну, поки друзі України не можуть надати достатньо зброї
11:54
Оновлено
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
В окупованому Севастополі вранці лунали вибухи: у РФ заявили про збиття 25 дронів над Чорним морем та Кримом
11:44
На фото: Репер Diddy
Прокурори заявили, що репер Diddy чинив фізичне насильство над своїм персоналом
11:40
Огляд
Карта бойових дій за період 20-27 листопада: окупанти наступають усюди, а в нас рекордні втрати територій 
11:39
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Усі операції є потенційними передумовами для наступу на Слов'янськ і Краматорськ, - Згурець
11:07
Світовий банк
Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп може стати на заваді ЦРУ у вербуванні росіян та як Байден робить останні кроки на підтримку України перед відходом з президентського крісла. Акценти світових ЗМІ 27 листопада
10:39
В Україні створять електронну систему "Наш Дім" для управління багатоквартирними будинками
10:32
Ексклюзив
окупанти
Росіяни хочуть захопити не тільки Донбас, а просуватися й далі, - командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна"
10:19
Гарві Вайнштейн
Увʼязнений Гарві Вайнштейн подав до суду проти Нью-Йорка через "неналежне медичне обслуговування в негігієнічних умовах"
10:17
Правоохоронці затримали ймовірних терористів, які підірвали райуправління поліції у Житомирі
10:09
Київ, ялинка
У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і ярмарків
10:03
OPINION
Після війни можлива "електоральна революція". Що тут небезпечного
09:59
Подільський міст
У Києві відкриють рух автівок і пасажирського транспорту Подільським мостом
09:50
Оновлено
без світла, свічка блекаут
Окупанти заявили, що на ТОТ Запорізької та Херсонської областей нібито стався блекаут
09:46
Ексклюзив
внутрішні переселенці
Досі не озвучено, скільки людей було евакуйовано з окупованих територій у 2022 році, - Андрющенко
09:38
Сибіга і Сікорський
Очільники МЗС України та Польщі ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
09:30
Михаїл Кавелашвілі
Партія влади обрала кандидата на пост президента Грузії
09:27
Олександр Мережко
Нардеп-слуга Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру
09:08
ЗСУ. ППО
Росіяни вночі випустили по Україні майже 90 дронів: ППО знищила 36 ворожих БПЛА
08:57
Андрій Сибіга
"Загрожують безпеці країн ЄС": Сибіга закликав обмежити видачу шенгенських віз росіянам
08:56
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну "шахедами". У Києві є постраждалі
08:49
OPINION
Бажання Трампа закінчити війну в Москві сприймають як ознаку слабкості: Росія відкидає "замороження"
08:42
Сирія
Американські військові атакували склад зі зброєю у Сирії
08:37
Пожежа у Бердичеві
У Бердичеві уночі спалахнув приватний будинок: загинули троє людей
08:24
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За добу на фронті сталося 224 боєзіткнення, окупанти найактивніші на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV