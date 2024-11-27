Намагався спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром: на Кіровоградщині затримали агента РФ
У Кіровоградській області СБУ затримала російського агента, який за завданням окупантів намагався підпалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні обʼєкти регіону
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Фігурантом виявився 21-річний місцевий. Його у серпні цього року дистанційно завербувала ФСБ, яка помітила чоловіка через проросійські коментарі у telegram-каналах.
"Для виконання "перевірочних" завдань агент збирав інформацію про технічний стан енергоспоруд, а також відслідковував локації військових шпиталів та будівель ТЦК. Отримані відомості зрадник месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та позначок об’єктів на гугл-картах", - йдеться в матеріалі.
Потім фігуранту доручили проникнути на територію ключової електропідстанції Кіровоградщини, підпалити її та зафіксувати загоряння на відео.
У разі знищення енергообʼєкта ворог обіцяв підозрюваному 200 тис. рублів.
Агента затримали на гарячому - коли він проводив дорозвідку поблизу цілі. У нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який той використовував для комунікації з ФСБ.
"Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у матеріалі.
Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- 26 листопада повідомлялось, що Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада 2024 року.
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