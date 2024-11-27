Намагався спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром: на Кіровоградщині затримали агента РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Фігурантом виявився 21-річний місцевий. Його у серпні цього року дистанційно завербувала ФСБ, яка помітила чоловіка через проросійські коментарі у telegram-каналах.

"Для виконання "перевірочних" завдань агент збирав інформацію про технічний стан енергоспоруд, а також відслідковував локації військових шпиталів та будівель ТЦК. Отримані відомості зрадник месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та позначок об’єктів на гугл-картах", - йдеться в матеріалі.

Потім фігуранту доручили проникнути на територію ключової електропідстанції Кіровоградщини, підпалити її та зафіксувати загоряння на відео.

У разі знищення енергообʼєкта ворог обіцяв підозрюваному 200 тис. рублів.

Агента затримали на гарячому - коли він проводив дорозвідку поблизу цілі. У нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який той використовував для комунікації з ФСБ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у матеріалі.

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ