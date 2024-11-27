Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології До використання в ЗСУ допустили український бронетранспортер Oncilla-Shturm

До використання в ЗСУ допустили український бронетранспортер Oncilla-Shturm

Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
12:23
Технології

Міністерство оборони України допустило до експлуатації бронетранспортер вітчизняного виробництва Oncilla-Shturm, призначений для виконання широкого спектра завдань

Зміст

Про це повідомили в Міноборони.

Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

Як зазначили у відомстві, броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

Стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку. 

Озброєння Oncilla-Shturm – дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом. У Міноборони додали, що бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.

"Вітчизняна бронемашина Oncilla-Shturm демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою. Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

  • Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах всюдихід-амфібію Argo Aurora.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
туман
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
Густі тумани, а вночі до -11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада
Роб Бауер
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.88
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 листопада
14:03
OPINION
блог Тімоті Снайдер
Третя світова війна? Допоможімо тим, хто її стримує
13:58
Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо прийняв запрошення до Москви на 9 травня
13:50
1000 гривень
Допомога від держави: як отримати "тисячу Зеленського" та куди її можна витратити?
13:49
Оновлено
Херсонська область
Росіяни зранку обстріляли Херсон та область: поранено 8 цивільних
13:23
The Economist припустило кількість втрат серед українських військових, дослідивши відкриті джерела
13:20
шевченківська премія
Шевченківська премія - 2025: оголосили твори, які пройшли у другий тур конкурсу
13:20
Намагався спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром: на Кіровоградщині затримали агента РФ
13:13
Wi-Fi у школах
У Мінцифрі розповіли, як налаштувати домашній Wi-Fi на випадок знеструмлень
12:47
Наказав атакувати багатоповерхівку в Києві: російському генерал-лейтенанту оголосили підозру
12:40
заморозки
Де 28 листопада пройдуть дощі, а де чекати на туман: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:23
Спасо-Преображенський собор_Чернігів
Верховний Суд остаточно заборонив УПЦ користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові
12:13
новини Львівщини
РФ вдарила FPV-дроном по автівці, яка возить хліб на Запоріжжі: постраждав водій
12:07
Андрій Сибіга
Україна попросила Польщу надати приміщення в Познані, з якого видворили генконсульство РФ
12:03
OPINION
Зеленський лише третій. Чому українці більше не хочуть артистів?
11:58
Кулеба
Кулеба: друзі РФ відправляють своїх солдатів на її війну, поки друзі України не можуть надати достатньо зброї
11:54
Оновлено
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
В окупованому Севастополі вранці лунали вибухи: у РФ заявили про збиття 25 дронів над Чорним морем та Кримом
11:44
На фото: Репер Diddy
Прокурори заявили, що репер Diddy чинив фізичне насильство над своїм персоналом
11:40
Огляд
Карта бойових дій за період 20-27 листопада: окупанти наступають усюди, а в нас рекордні втрати територій 
11:39
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Усі операції є потенційними передумовами для наступу на Слов'янськ і Краматорськ, - Згурець
11:07
Світовий банк
Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп може стати на заваді ЦРУ у вербуванні росіян та як Байден робить останні кроки на підтримку України перед відходом з президентського крісла. Акценти світових ЗМІ 27 листопада
10:39
В Україні створять електронну систему "Наш Дім" для управління багатоквартирними будинками
10:32
Ексклюзив
окупанти
Росіяни хочуть захопити не тільки Донбас, а просуватися й далі, - командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна"
10:19
Гарві Вайнштейн
Увʼязнений Гарві Вайнштейн подав до суду проти Нью-Йорка через "неналежне медичне обслуговування в негігієнічних умовах"
10:17
Правоохоронці затримали ймовірних терористів, які підірвали райуправління поліції у Житомирі
10:09
Київ, ялинка
У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і ярмарків
10:03
OPINION
Після війни можлива "електоральна революція". Що тут небезпечного
09:59
Подільський міст
У Києві відкриють рух автівок і пасажирського транспорту Подільським мостом
09:50
Оновлено
без світла, свічка блекаут
Окупанти заявили, що на ТОТ Запорізької та Херсонської областей нібито стався блекаут
09:46
Ексклюзив
внутрішні переселенці
Досі не озвучено, скільки людей було евакуйовано з окупованих територій у 2022 році, - Андрющенко
09:38
Сибіга і Сікорський
Очільники МЗС України та Польщі ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
09:30
Михаїл Кавелашвілі
Партія влади обрала кандидата на пост президента Грузії
09:27
Олександр Мережко
Нардеп-слуга Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру
09:08
ЗСУ. ППО
Росіяни вночі випустили по Україні майже 90 дронів: ППО знищила 36 ворожих БПЛА
08:57
Андрій Сибіга
"Загрожують безпеці країн ЄС": Сибіга закликав обмежити видачу шенгенських віз росіянам
08:56
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну "шахедами". У Києві є постраждалі
08:49
OPINION
Бажання Трампа закінчити війну в Москві сприймають як ознаку слабкості: Росія відкидає "замороження"
08:42
Сирія
Американські військові атакували склад зі зброєю у Сирії
08:37
Пожежа у Бердичеві
У Бердичеві уночі спалахнув приватний будинок: загинули троє людей
08:24
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За добу на фронті сталося 224 боєзіткнення, окупанти найактивніші на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV