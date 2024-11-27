Кулеба: друзі РФ відправляють своїх солдатів на її війну, поки друзі України не можуть надати достатньо зброї

Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Люди в Європі можуть бути злими на мене, але я казав і продовжуватиму казати, що правда полягає в тому, що сьогодні у Росії є друг, готовий відправити своїх солдатів помирати за війну Росії. Тоді як друзі України навіть не надішлють їй потрібної зброї", - наголосив Кулеба.

Він також прокоментував обіцянку новообраного президента США Дональда Трампа щодо швидкої угоди про припинення війни і заявив, що поки що не бачить, що Путін має плани погодитися на умови республіканця.

"Путін все ще вірить, що може знищити українську державність і розгромити Україну як незалежну демократію, і він думає, що він за крок від того, щоб виставити Захід слабким. Україна є особистою одержимістю Путіна, але розгром України також є засобом для досягнення його великої мети - показати світові, що Захід не здатний захистити себе та те, що він відстоює", - зазначив ексочільник українського МЗС.