РФ вдарила FPV-дроном по автівці, яка возить хліб на Запоріжжі: постраждав водій
Російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по автівці, яка розвозить хліб у прифронтові міста Запорізької області. Внаслідок цього постраждав водій
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що російський ворог ударив FPV-дроном у вівторок, 27 листопада.
"Ворог атакував автівку, яка везла хліб у прифронтові села - поранено водія. Росія продовжує цинічно полювати на мешканців прифронтових територій", - ідеться в повідомленні.
За словами Федорова, водій отримав травми голови.
- Увечері 24 листопада російські окупанти запустили по території України нові групи ударних БПЛА типу Shahed. У Києві пошкоджено багатоповерхівку. У Запоріжжі постраждав інфраструктурний обʼєкт.
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