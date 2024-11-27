Прокурори заявили, що репер Diddy чинив фізичне насильство над своїм персоналом

Про це пише PEOPLE.

Прокурори у справі скандального музичного продюсера Шона Diddy Комбза, заарештованого за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті, направили до окружного судді США Аруна Субраманіана лист. Субраманіан наразі зважує, чи звільнить музичного магната під заставу після того, як йому двічі відмовили в цьому два різних судді.

У п'ятницю, 22 листопада, Комбз з'явився перед судом для слухання про звільнення під заставу у федеральному суді Мангеттену. Його адвокати запропонували суворі умови звільнення у разі надання застави, включаючи цілодобове спостереження.

Прокурори намагалися запобігти його звільненню, заявивши судді, що магнат нібито порушив федеральні тюремні правила під час ув'язнення і що він намагався залякати потенційних свідків.

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В останньому листі до судді прокурори описують суворість звинувачень, висунутих Комбзу, і стверджують, що засновник Bad Boy Records протягом багатьох років жорстоко поводився з жінками та погрожував їм. У листі вони посилаються на один випадок, коли Diddy нібито з’явився в будинку жінки та намагався вибити її двері молотком.

У листі також міститься твердження, що Комбз жорстоко поводився зі своїм персоналом.

"Крім своїх романтичних партнерів, підсудний також фізично знущався зі свого персоналу. Колишні співробітники описали випадок, як підсудний погрожував їм смертю, кидав у них предмети, підсудний бив їх кулаками та штовхав, а також його бачили за тим, як він робив те саме з іншими", - йдеться в листі прокурорів.

В останній пропозиції про звільнення репера під заставу його адвокати назвали справу обвинувачення тонкою та запропонували звільнити його під заставу в $50 млн із надзвичайно суворими умовами, що значно обмежували б контакти магната.

Під час слухання в п'ятницю, 22 листопада, адвокати Комбза заявили, що він житиме у квартирі з трьома спальнями на Верхньому Іст-Сайді, якщо його випустять під заставу.

Рішення Субраманіана про звільнення під заставу очікується цього тижня. Наразі суд над Комбзом запланований на травень 2025 року.