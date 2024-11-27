Прокурори заявили, що репер Diddy чинив фізичне насильство над своїм персоналом
Прокурори у справі репера Шона Комбза направили лист до судді Аруна Субраманіана, який наразі зважує, чи звільнити музичного магната під заставу $50 млн
Про це пише PEOPLE.
Прокурори у справі скандального музичного продюсера Шона Diddy Комбза, заарештованого за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті, направили до окружного судді США Аруна Субраманіана лист. Субраманіан наразі зважує, чи звільнить музичного магната під заставу після того, як йому двічі відмовили в цьому два різних судді.
У п'ятницю, 22 листопада, Комбз з'явився перед судом для слухання про звільнення під заставу у федеральному суді Мангеттену. Його адвокати запропонували суворі умови звільнення у разі надання застави, включаючи цілодобове спостереження.
Прокурори намагалися запобігти його звільненню, заявивши судді, що магнат нібито порушив федеральні тюремні правила під час ув'язнення і що він намагався залякати потенційних свідків.
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В останньому листі до судді прокурори описують суворість звинувачень, висунутих Комбзу, і стверджують, що засновник Bad Boy Records протягом багатьох років жорстоко поводився з жінками та погрожував їм. У листі вони посилаються на один випадок, коли Diddy нібито з’явився в будинку жінки та намагався вибити її двері молотком.
У листі також міститься твердження, що Комбз жорстоко поводився зі своїм персоналом.
"Крім своїх романтичних партнерів, підсудний також фізично знущався зі свого персоналу. Колишні співробітники описали випадок, як підсудний погрожував їм смертю, кидав у них предмети, підсудний бив їх кулаками та штовхав, а також його бачили за тим, як він робив те саме з іншими", - йдеться в листі прокурорів.
В останній пропозиції про звільнення репера під заставу його адвокати назвали справу обвинувачення тонкою та запропонували звільнити його під заставу в $50 млн із надзвичайно суворими умовами, що значно обмежували б контакти магната.
Під час слухання в п'ятницю, 22 листопада, адвокати Комбза заявили, що він житиме у квартирі з трьома спальнями на Верхньому Іст-Сайді, якщо його випустять під заставу.
Рішення Субраманіана про звільнення під заставу очікується цього тижня. Наразі суд над Комбзом запланований на травень 2025 року.
Що відомо про справу Шона Diddy Комбза
У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.
Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.
Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".
У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.
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