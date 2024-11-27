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Наказав атакувати багатоповерхівку в Києві: російському генерал-лейтенанту оголосили підозру

Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
12:47
Кримінал

Українські правоохоронці оголосили підозру генерал-лейтенанту РФ, за наказом якого 26 червня 2022 року окупанти завдали ракетних ударів по цивільному населенню Києва

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, за наказом підозрюваного 26 червня 2022 року ворог завдав ракетних ударів по цивільному населенню столиці. Тоді стратегічні крилаті ракети повітряного базування Х-101 влучили по багатоквартирному будинку ЖК "Львівський квартал". 

В результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких 7-річна дівчинка. Повністю було зруйновано та пошкоджено значну кількість квартир та нежитлових приміщень, знищено і пошкоджено припарковані автомобілі.

Правоохоронці повідомили про підозру командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора зазначили, що йдеться про генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який давав наказ здійснити ракетний удар по медичному корпусу Національної дитячої лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року. За цим фактом йому також повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У вересні правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Війна з Росією
окупанти
новини Києва
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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