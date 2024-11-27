Наказав атакувати багатоповерхівку в Києві: російському генерал-лейтенанту оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, за наказом підозрюваного 26 червня 2022 року ворог завдав ракетних ударів по цивільному населенню столиці. Тоді стратегічні крилаті ракети повітряного базування Х-101 влучили по багатоквартирному будинку ЖК "Львівський квартал".

В результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких 7-річна дівчинка. Повністю було зруйновано та пошкоджено значну кількість квартир та нежитлових приміщень, знищено і пошкоджено припарковані автомобілі.

Правоохоронці повідомили про підозру командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора зазначили, що йдеться про генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який давав наказ здійснити ракетний удар по медичному корпусу Національної дитячої лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року. За цим фактом йому також повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.