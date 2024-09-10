Генпрокурор Костін назвав прізвище російського генерала, який наказав вдарити по "Охматдиту"
Правоохоронці повідомили про заочну підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального прокурора Андрія Костіна та власні джерела.
Так, підозрюваним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ. Згодом, після завдання зазначеного удару, він, був підвищений у посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.
"Два місяці тому ворог прицільно вдарив ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит", в якій перебували понад 600 дітей. Сьогодні саме тут, на місці цього удару хочу повідомити, що Офіс генерального прокурора спільно зі слідчими СБУ встановили одного з причетних до організації та вчинення цього воєнного злочину", - заявив Костін.
Заступник голови СБУ Сергій Наумюк заявив, що обстріл "Охматдиту" здійснила 22 гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ.
Правоохоронці встановили, що ракета Х-101, яка влучила по дитячій лікарні, була виготовлена на базі російського КБ "Радуга" у другому кварталі 2024 року.
Офіс генпрокурора зазначив, що Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо цього офіцера, та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Максимальна санкція за цей злочин передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
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