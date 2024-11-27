В Україні створять електронну систему "Наш Дім" для управління багатоквартирними будинками

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Систему "Наш Дім" планують запустити протягом двох років. Там буде зібрана вся інформація про багатоквартирні будинки та діяльність ОСББ.

"Власники квартир матимуть актуальну інформацію про своє житло, а також братимуть участь у зборах і голосуваннях онлайн. А ОСББ та управителі зберігатимуть рішення й документи про будинок у захищених цифрових сховищах. А ще звітуватимуть про свою роботу на сайті", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві пояснили, що раніше в Україні не було інструмента, який би зберігав повну інформацію про багатоквартирні будинки та документацію в захищеному вигляді. Система "Наш Дім" цифровізує процес управління будинками та зробить його зручнішим і прозорішим.

Крім того, таким чином держава отримає дієвий інструмент для збору аналітики щодо багатоквартирних будинків, щоб ухвалювати ефективні рішення у формуванні житлової політики.