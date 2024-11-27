Верховний Суд остаточно заборонив УПЦ користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові
Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду 26 листопада заборонив Московському патріархату користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові
Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Зокрема, суд відмовив у задоволенні позову, поданому управлінням Чернігівської єпархії УПЦ МП. Провадження в рамках справи тривало більш як півтора року. Справу розглядали суди різних інстанцій.
"Однак фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України", – зазначили в Мінкульті.
- Ще торік у Чернігові Українській православній церкві Московського патріархату обмежили доступ до 4 храмів, 3 з яких були здані в оренду УПЦ МП більш ніж на 30 років.
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