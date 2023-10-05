У Чернігові тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів для УПЦ МП
У Чернігові Українській православній церкві Московського патріархату тимчасово обмежили доступ до 4 храмів, 3 з яких були здані в оренду УПЦ МП більш ніж на 30 років
Про це повідомив в.о. генерального директора Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Андрій Лісовий.
Зазначається, що йдеться про чотири храми, що визнані архітектурними пам’ятками національного значення та розташовані в Чернігові: П’ятницька церква, Спасо-Преображенський собор, Троїцький собор, Єлецький монастир.
"Прийнято рішення для того, аби убезпечити нашу культурну спадщину від подальшого руйнування, ми комісійно тимчасово припинили доступ до цих пам’яток, розклеївши попередження про те, що пам’ятка знаходиться під охороною держави, і що доступ до неї тимчасово обмежений", - сказав Лісовий.
За його словами, у Чернігові розпочався незворотній процес у питанні збереження культурної спадщини України, яка формувалася століттями. Саме ця спадщина є предметом суперечок, тому що на неї претендує РФ.
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