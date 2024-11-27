Росіяни зранку обстріляли Херсонщину і поранили чотирьох цивільних

Про це інформує Херсонська ОВА.

Так, до лікарні шпиталізували жителя Кіндійки. 50-річний чоловік дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника. У нього – мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.

Також за медичною допомогою звернулись двоє жителів Білозерки. 61-річний чоловік та 58-річна жінка постраждали внаслідок вчорашнього артобстрілу. У потерпілих діагностували вибухові травми та контузії.

Крім того, близько 10:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Станіславі. Він дістав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Медики надали 68-річному чоловіку необхідну допомогу.