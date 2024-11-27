Увʼязнений Гарві Вайнштейн подав до суду проти Нью-Йорка через "неналежне медичне обслуговування в негігієнічних умовах"

Про це пише AP.

26 листопада адвокати 72-річного Гарві Вайнштейна подали позов проти міста Нью-Йорк, стверджуючи, що опальний продюсер отримує неналежне медичне лікування в антигігієнічних умовах під час ув'язнення у сумнозвісній тюрмі Райкерс-Айленд.

Сповіщення, яке є першим кроком у поданні позову проти міста, звинувачує вʼязницю в тому, що вона не впоралася із захворюваннями колишнього кіномагната, які включають хронічну мієлоїдну лейкемію та діабет. Також Райкерс-Айленд звинувачують у недбалості, поганих умовах та відсутності чистого одягу.

"Коли я востаннє відвідував його, я побачив на його тюремному одязі плями крові, можливо, від крапельниць, одяг, який не прали тижнями, і йому навіть не видали чисту спідню білизну — навряд чи це санітарні умови для людини із серйозними захворюваннями", - сказав у заяві адвокат Вайнштейна Імран Ансарі, порівнявши установу з ГУЛАГом.

72-річний Вайнштейн перебуває під вартою у місті з початку цього року після того, як апеляційний суд Нью-Йорка скасував його обвинувальний вирок за зґвалтування у 2020 році у штаті. Справа має бути переглянута у 2025 році.

Вайнштейн був ненадовго госпіталізований у квітні та в липні через проблеми зі здоров'ям. Його команда повідомила, що він лікувався від діабету, високого кров’яного тиску, стенозу хребта, COVID-19 і рідини в серці та легенях.

Що відомо про справу Гарві Вайнштейна

24 лютого 2020 року Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях першого та третього ступеня та засудили до 23 років позбавлення волі.

У липні 2021 року Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку в Лондоні 1996 року.

11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами

У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"

У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення.

Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну вироку в справі про зґвалтування його перевели до лікарні в Нью-Йорку, де виявили "багато проблем" зі здоровʼям.

9 вересня ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці.

Наприкінці вересня ще одна жінка висунула звинувачення в сексуальних домаганнях проти Гарві Вайнштейна.

Наприкінці жовтня джерела повідомляли, що в опального глави Miramax діагностували форму раку кісткового мозку.

