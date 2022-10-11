Про це повідомляє ВВС.

70-річний голлівудський кінопродюсер зараз відбуває покарання у в'язниці в Нью-Йорку. Раніше його засудили до 23 років позбавлення волі за сексуальні напади, зокрема і зґвалтування.

Нові 11 звинувачень включають звинувачення в нападах і зґвалтуваннях, які нібито мали місце в готелях Лос-Анджелеса між 2004 і 2013 роками. Нові звинувачення Вайнштейн відкидає.

Очікується, що вибір суддів присяжних, який розпочався в понеділок, триватиме близько двох тижнів. П'ятеро ймовірних потерпілих виступлять перед судом.

Оскароносний продюсер фільмів "Закоханий Шекспір" та "Кримінальне чтиво" стверджує, що його сексуальні стосунки були за згодою, а його адвокат заявив, що останні звинувачення "виникли багато років тому" і не можуть "бути підтверджені жодними судово-медичними доказами" або мати "достовірних свідків".

Якщо Вайнштейна визнають винним, йому може загрожувати ще 140 років за ґратами.

У лютому 2020 суд визнав Вайнштейна винним у справі про сексуальне насильство у двох випадках

У липні 2021 Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів

8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку у Лондоні 1996 року.

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