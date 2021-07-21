Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, там на нього чекає новий суд щодо домагань та зґвалтувань

Про це повідомляє The Guardian.

Якщо Вайнштейна визнають винним, йому загрожує до 140 років в'язниці.

Кінопродюсера оголосили в розшук в окрузі за позовами про напад на п'ятьох жінок у період з 2004 по 2013 рік. Вайнштейну готують обвинувачення по 11 пунктах, зокрема, зґвалтування і нанесення побоїв. Він вини не визнає.

Вайнштейн намагався перешкодити перевезенню, посилаючись на проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, 24 лютого суд визнав кінопродюсера Гарві Вайнштайна винним у справі про сексуальне насильство лише у двох найлегших епізодах.

Суддя призначив Вайнштайну 20 років ув’язнення за примушування до орального сексу Міріам Гейлі у 2006 році, яка тоді працювала помічницею продюсера.