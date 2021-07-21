Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, там на нього чекає новий суд щодо домагань та зґвалтувань
Американського кінопродюсера Гарві Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де він братиме участь у суді за новими обвинуваченнями в зґвалтуваннях і домаганнях
Про це повідомляє The Guardian.
Якщо Вайнштейна визнають винним, йому загрожує до 140 років в'язниці.
Кінопродюсера оголосили в розшук в окрузі за позовами про напад на п'ятьох жінок у період з 2004 по 2013 рік. Вайнштейну готують обвинувачення по 11 пунктах, зокрема, зґвалтування і нанесення побоїв. Він вини не визнає.
Вайнштейн намагався перешкодити перевезенню, посилаючись на проблеми зі здоров'ям.
- Нагадаємо, 24 лютого суд визнав кінопродюсера Гарві Вайнштайна винним у справі про сексуальне насильство лише у двох найлегших епізодах.
- Суддя призначив Вайнштайну 20 років ув’язнення за примушування до орального сексу Міріам Гейлі у 2006 році, яка тоді працювала помічницею продюсера.
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