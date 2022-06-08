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Проти Гарві Вайнштейна вкотре висунули звинувачення у домаганні

8 червня, 2022 середа
20:25
Шоу-бізнес суд

Королівська прокуратура Великобританії висунула проти Вайнштейна чергові звинувачення у сексуальних злочинах

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Британська прокуратура 8 червня висунула звинувачення проти експродюсера "після розгляду доказів, зібраних столичною поліцією". Вайнштейна звинувачують у нападі на жінку у Лондоні 1996 року. Відкрито кримінальне провадження.

Адвокат, який представляє пана Вайнштейна в Каліфорнії, Марк Верксман, сказав, що йому невідомі подробиці звинувачень у Великобританії.

За словами речника британської прокуратури, Вайнштейну не будуть пред'явлені офіційні звинувачення, поки він не в'їде на територію Англії чи Уельсу. Крім того, прокуратура не може ані підтвердити, ані спростувати факт подачі запиту на екстрадицію експродюсера, який наразі перебуває у каліфорнійській вʼязниці в очікуванні суду за низку сексуальних злочинів.

  • Нагадаємо, в липні 2021 Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекає черговий суд щодо сексуальних злочинів
  • А в лютому 2020 суд визнав Вайнштейна винним у справі про сексуальне насильство у двох епізодах

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