Гарві Вайнштейна після повернення з в'язниці госпіталізували
Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну вироку у справі про зґвалтування його перевели до лікарні в Нью-Йорку, де виявили "багато проблем" зі здоровʼям
Про це повідомляє Associated Press.
Адвокат 72-річного кінопродюсера Гарві Вайнштейна заявив, що колишнього кіномагната було госпіталізовано для низки тестів після його повернення до Нью-Йорка, що сталося після того, як апеляційний суд скасував засудження за зґвалтування у 2020 році.
Адвокат Артур Айдала сказав, що Вайнштейна перевели до лікарні Белв'ю на Манхеттені після його прибуття до міських в'язниць.
"Вони оглянули його і відправили в Белв'ю. Здається, йому потрібна значна допомога, фізично. У нього багато проблем. Він проходить всілякі тести. З погляду здоров’я він дещо схожий на потяг, що потрапив в аварію", – зазначив адвокат.
Представник департаменту виконання покарань Нью-Йорка Френк Дваєр зауважив лише, що Вайнштейн залишається під вартою в Белв'ю. Томас Мейлі, речник департаменту виправних установ штату та громадського нагляду, уточнив, що Вайнштейн був переданий департаменту виправних установ міста відповідно до рішення апеляційного суду.
25 квітня апеляційний суд Нью-Йорка визнав "неналежним" попереднє рішення, заявивши, що суддя у 2020 році "проявив упередження", дозволивши жінкам, які не були частиною справи, свідчити про звинувачення. Тепер суд призначив новий розгляд.
Продюсер Гарві Вайнштейн, лауреат премії "Оскар" за фільми "Закоханий Шекспір" і "Розумник Вілл Гантінґ", відбуває 23-річний термін ув’язнення у виправній колонії Мохок, в’язниці середнього рівня безпеки в Римі, штат Нью-Йорк. Він залишатиметься у в’язниці, оскільки в 2022 році в Лос-Анджелесі його визнали винним у зґвалтуванні та засудили до додаткових 16 років ув'язнення. У лютому 2020 суд визнав Вайнштейна винним у справі про сексуальне насильство у двох випадках.
- У липні 2021 Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку у Лондоні 1996 року.
- 11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами
- У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"
- У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення
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