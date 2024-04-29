Гарві Вайнштейна після повернення з в'язниці госпіталізували

Про це повідомляє Associated Press.

Адвокат 72-річного кінопродюсера Гарві Вайнштейна заявив, що колишнього кіномагната було госпіталізовано для низки тестів після його повернення до Нью-Йорка, що сталося після того, як апеляційний суд скасував засудження за зґвалтування у 2020 році.

Адвокат Артур Айдала сказав, що Вайнштейна перевели до лікарні Белв'ю на Манхеттені після його прибуття до міських в'язниць.

"Вони оглянули його і відправили в Белв'ю. Здається, йому потрібна значна допомога, фізично. У нього багато проблем. Він проходить всілякі тести. З погляду здоров’я він дещо схожий на потяг, що потрапив в аварію", – зазначив адвокат.

Представник департаменту виконання покарань Нью-Йорка Френк Дваєр зауважив лише, що Вайнштейн залишається під вартою в Белв'ю. Томас Мейлі, речник департаменту виправних установ штату та громадського нагляду, уточнив, що Вайнштейн був переданий департаменту виправних установ міста відповідно до рішення апеляційного суду.

25 квітня апеляційний суд Нью-Йорка визнав "неналежним" попереднє рішення, заявивши, що суддя у 2020 році "проявив упередження", дозволивши жінкам, які не були частиною справи, свідчити про звинувачення. Тепер суд призначив новий розгляд.

Продюсер Гарві Вайнштейн, лауреат премії "Оскар" за фільми "Закоханий Шекспір" і "Розумник Вілл Гантінґ", відбуває 23-річний термін ув’язнення у виправній колонії Мохок, в’язниці середнього рівня безпеки в Римі, штат Нью-Йорк. Він залишатиметься у в’язниці, оскільки в 2022 році в Лос-Анджелесі його визнали винним у зґвалтуванні та засудили до додаткових 16 років ув'язнення. У лютому 2020 суд визнав Вайнштейна винним у справі про сексуальне насильство у двох випадках.