Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок Гарві Вайнштейну у справі 2020 року про зґвалтування
Апеляційний суд скасував обвинувальний вирок голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну, який зараз відбуває 23-річний термін у вʼязниці, винесений за зґвалтування
Про це повідомляє Variety.
25 квітня апеляційний суд Нью-Йорка визнав попереднє рішення "неналежним", заявивши, що суддя у 2020 році "проявив упередження", дозволивши жінкам, які не були частиною справи, свідчити про звинувачення. Тепер суд призначив новий розгляд.
Продюсер Гарві Вайнштейн, лауреат премії "Оскар" за фільми "Закоханий Шекспір" і "Розумник Вілл Гантінґ", відбуває 23-річний термін ув’язнення у виправній колонії Мохок, в’язниці середнього рівня безпеки в Римі, штат Нью-Йорк. Він залишатиметься у в’язниці, оскільки в 2022 році в Лос-Анджелесі його визнали винним у зґвалтуванні та засудили до додаткових 16 років ув'язнення. Однак Вайнштейн був виправданий у судовому процесі в Лос-Анджелесі за звинуваченнями щодо жінки, яка свідчила в його справі в Нью-Йорку.
"Допускати неперевірені звинувачення у не більш ніж поганій поведінці, що руйнує характер обвинуваченого, але не проливає жодного світла на правдивість його зв'язку з висунутими проти нього кримінальними звинуваченнями, є зловживанням суддівським розсудом", - заявила суддя Дженні Рівера.
Вайнштейн все ще залишатиметься у в'язниці. Офіс окружного прокурора у Мангеттені може ухвалити рішення про повторний розгляд справи продюсера.
"Сьогоднішнє рішення є серйозним кроком назад у притягненні людей до відповідальності за акти сексуального насильства. Присяжні були проінструктовані про важливість цих свідчень, і скасування вердикту є трагічним, оскільки жертвам доведеться пройти ще один судовий процес", - зазначив адвокат Дуглас Вігдор, який представляв інтереси двох свідків у Нью-Йорку.
Суддя Маделін Сінгас наголосила, що сьогоднішнє рішення "продовжує перешкоджати постійним досягненням, за які боролися жертви сексуального насильства в системі кримінального правосуддя".
"Забуті жінки, які несуть психологічну травму сексуального насильства та шрами свідчень знову і знову. Ця ерозія прецеденту, породжена відмовою визнати, що злочини сексуального насильства є набагато тоншими та складнішими, ніж інші злочини, і ц відбувається за рахунок безпеки жінок", - додала Сінгас.
- У лютому 2020 суд визнав Вайнштейна винним у справі про сексуальне насильство у двох випадках
- У липні 2021 Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку у Лондоні 1996 року.
- 11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами
- У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"
- У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення
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