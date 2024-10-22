У Гарві Вайнштейна у в'язниці діагностували рак, - ЗМІ

Про це пише Euronews.

Джерела, які повідомили, що 72-річний Гарві Вайнштейн лікується у в'язниці, розповіли, що в голлівудського продюсера діагностували форму раку кісткового мозку, яка називається хронічною мієлоїдною лейкемією. Це один із типів раку крові, який виникає в клітинах кісткового мозку – місця, де зі специфічних стовбурових клітин формуються усі типи "дорослих" клітин крові.

Юридичний представник Вайнштейна в Нью-Йорку Крейг Ротфельд відмовився коментувати його діагнози.

"Те, що такі приватні та конфіденційні питання охорони здоров’я стали предметом публічного обговорення, викликає занепокоєння та є неприйнятним. З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не будемо давати подальших коментарів", – сказав він.

Речник Вайнштейна Юда Енгельмаєр наголосив, що Ротфельд "висловлює глибоке занепокоєння спекуляціями навколо стану здоров'я пана Вайнштейна".

Хронічний мієлоїдний лейкоз — це рідкісна форма раку, яка вражає кістковий мозок і лейкоцити. Найчастіше це захворювання зустрічається у людей старше 65 років. і хоча воно розвивається повільно, воно "зазвичай піддається лікуванню".

Минулого місяця 72-річного Вайнштейна терміново доставили в лікарню Белв'ю на Манхеттені для екстреної медичної операції. Йому екстрено відкачували рідину з серця та легенів після того, як він поскаржився на біль у грудях. Пізніше Ротфельд підтвердив, що це була операція перикардіоцентезу.

Вайнштейн перебуває під вартою на острові Райкерс у Нью-Йорку, де він очікує повторного розгляду справи, що відбудеться 12 листопада. Раніше апеляційний суд скасував його вироки за зґвалтування та сексуальне насильство у 2020 році.

24 лютого 2020 року Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях першого та третього ступеня та засудили до 23 років позбавлення волі.