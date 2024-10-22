У Гарві Вайнштейна у в'язниці діагностували рак, - ЗМІ
Згідно з даними джерел, в опального глави Miramax, голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна діагностували форму раку кісткового мозку
Про це пише Euronews.
Джерела, які повідомили, що 72-річний Гарві Вайнштейн лікується у в'язниці, розповіли, що в голлівудського продюсера діагностували форму раку кісткового мозку, яка називається хронічною мієлоїдною лейкемією. Це один із типів раку крові, який виникає в клітинах кісткового мозку – місця, де зі специфічних стовбурових клітин формуються усі типи "дорослих" клітин крові.
Юридичний представник Вайнштейна в Нью-Йорку Крейг Ротфельд відмовився коментувати його діагнози.
"Те, що такі приватні та конфіденційні питання охорони здоров’я стали предметом публічного обговорення, викликає занепокоєння та є неприйнятним. З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не будемо давати подальших коментарів", – сказав він.
Речник Вайнштейна Юда Енгельмаєр наголосив, що Ротфельд "висловлює глибоке занепокоєння спекуляціями навколо стану здоров'я пана Вайнштейна".
Хронічний мієлоїдний лейкоз — це рідкісна форма раку, яка вражає кістковий мозок і лейкоцити. Найчастіше це захворювання зустрічається у людей старше 65 років. і хоча воно розвивається повільно, воно "зазвичай піддається лікуванню".
Минулого місяця 72-річного Вайнштейна терміново доставили в лікарню Белв'ю на Манхеттені для екстреної медичної операції. Йому екстрено відкачували рідину з серця та легенів після того, як він поскаржився на біль у грудях. Пізніше Ротфельд підтвердив, що це була операція перикардіоцентезу.
Вайнштейн перебуває під вартою на острові Райкерс у Нью-Йорку, де він очікує повторного розгляду справи, що відбудеться 12 листопада. Раніше апеляційний суд скасував його вироки за зґвалтування та сексуальне насильство у 2020 році.
24 лютого 2020 року Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях першого та третього ступеня та засудили до 23 років позбавлення волі.
- У липні 2021 року Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку в Лондоні 1996 року.
- 11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами
- У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"
- У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення.
- Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну вироку в справі про зґвалтування його перевели до лікарні в Нью-Йорку, де виявили "багато проблем" зі здоровʼям.
- 9 вересня ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці.
- Наприкінці вересня ще одна жінка висунула звинувачення в сексуальних домаганнях проти Гарві Вайнштейна
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