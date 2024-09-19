Ще одна жінка висунула звинувачення в сексуальних домаганнях проти Гарві Вайнштейна
Через 7 років після старту руху #MeToo та гучних справ про зґвалтування і сексуальні домагання, центральною фігурою яких став Гарві Вайнштейн, зʼявилося ще одне обвинувачення проти медіамагната
Про це пише Euronews.
Опальний глава Miramax, голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн 18 вересня не визнав себе винним за новим звинуваченням у примушуванні жінки до орального сексу в готелі на Манхеттені навесні 2006 року.
Прокуратура не оприлюднила подробиць заяви нової обвинувачки, а адвокат Вайнштейна заперечив, що магнат взагалі знав про неї.
"Вона буде повністю готова говорити свою правду на суді, щоб притягнути пана Вайнштейна до відповідальності перед судом присяжних", - заявила адвокатка жінки, імʼя якої не називається, Ліндсей Голдбрам.
Вона зауважила, що жінка наразі не хоче розголошувати свою особу, а юридична фірма відмовилася говорити більше про неї чи її звинувачення.
Згідно з обвинувальним актом та іншим судовим документом, імовірний напад, який фігурує як "злочинний статевий акт", стався в готелі на Манхеттені з 29 квітня по 6 травня 2006 року.
Вайнштейн довгий час стверджував, що він ніколи не займався сексом без згоди. Адвокат Артур Айдала повторив 18 вересня в суді, що його клієнт "ніколи нікого не змушував". Айдала наголосив, що він "не мав жодного поняття" про особу обвинувача чи деталі звинувачення.
72-річний Вайнштейн, який відновлюється після термінової операції, приїхав до суду в інвалідному візку.
- У липні 2021 року Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку в Лондоні 1996 року.
- 11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами
- У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"
- У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення.
- Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну вироку в справі про зґвалтування його перевели до лікарні в Нью-Йорку, де виявили "багато проблем" зі здоровʼям.
- 9 вересня ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.89Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе