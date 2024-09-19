Ще одна жінка висунула звинувачення в сексуальних домаганнях проти Гарві Вайнштейна

Про це пише Euronews.

Опальний глава Miramax, голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн 18 вересня не визнав себе винним за новим звинуваченням у примушуванні жінки до орального сексу в готелі на Манхеттені навесні 2006 року.

Прокуратура не оприлюднила подробиць заяви нової обвинувачки, а адвокат Вайнштейна заперечив, що магнат взагалі знав про неї.

"Вона буде повністю готова говорити свою правду на суді, щоб притягнути пана Вайнштейна до відповідальності перед судом присяжних", - заявила адвокатка жінки, імʼя якої не називається, Ліндсей Голдбрам.

Вона зауважила, що жінка наразі не хоче розголошувати свою особу, а юридична фірма відмовилася говорити більше про неї чи її звинувачення.

Згідно з обвинувальним актом та іншим судовим документом, імовірний напад, який фігурує як "злочинний статевий акт", стався в готелі на Манхеттені з 29 квітня по 6 травня 2006 року.

Вайнштейн довгий час стверджував, що він ніколи не займався сексом без згоди. Адвокат Артур Айдала повторив 18 вересня в суді, що його клієнт "ніколи нікого не змушував". Айдала наголосив, що він "не мав жодного поняття" про особу обвинувача чи деталі звинувачення.

72-річний Вайнштейн, який відновлюється після термінової операції, приїхав до суду в інвалідному візку.