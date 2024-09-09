Ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці

Про це повідомили його представники ABC News.

"Минулої ночі Вайнштейна екстрено доставили до лікарні Бельв’ю через кілька медичних проблем. Ми можемо підтвердити, що пан Вайнштейн сьогодні переніс процедуру та операцію на серці, але не може коментувати більше цього", – йдеться у заяві представників Вайнштейна Крейга Ротфельда та Джуди Енгельмайєра.

Вони нагадали, що Вайнштейн страждає від багатьох серйозних проблем зі здоров’ям, які потребують постійного лікування.

"Ми вдячні виконавчій команді Департаменту виправних закладів Нью-Йорка та Райкерс-Айленду за швидкі дії, забравши його. до лікарні Белв'ю", - додали представники ув'язненого продюсера.

Надзвичайна ситуація сталася в той момент, коли цього тижня 72-річний Вайнштейн має виступити в суді в Нью-Йорку, де прокурори представляли докази великому журі, працюючи над висуненням нового обвинувачення проти Вайнштейна щодо звинувачень у сексуальних злочинах.