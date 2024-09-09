Ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці
Продюсера Гарві Вайнштейна терміново доставили з острова Райкерс, де він відбував покарання у справі про зґвалтування, до лікарні Белв'ю для екстреної операції на серці після того, як він відчув біль у грудях
Про це повідомили його представники ABC News.
"Минулої ночі Вайнштейна екстрено доставили до лікарні Бельв’ю через кілька медичних проблем. Ми можемо підтвердити, що пан Вайнштейн сьогодні переніс процедуру та операцію на серці, але не може коментувати більше цього", – йдеться у заяві представників Вайнштейна Крейга Ротфельда та Джуди Енгельмайєра.
Вони нагадали, що Вайнштейн страждає від багатьох серйозних проблем зі здоров’ям, які потребують постійного лікування.
"Ми вдячні виконавчій команді Департаменту виправних закладів Нью-Йорка та Райкерс-Айленду за швидкі дії, забравши його. до лікарні Белв'ю", - додали представники ув'язненого продюсера.
Надзвичайна ситуація сталася в той момент, коли цього тижня 72-річний Вайнштейн має виступити в суді в Нью-Йорку, де прокурори представляли докази великому журі, працюючи над висуненням нового обвинувачення проти Вайнштейна щодо звинувачень у сексуальних злочинах.
- У липні 2021 Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку у Лондоні 1996 року.
- 11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами
- У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"
- У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення.
- Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну вироку у справі про зґвалтування його перевели до лікарні в Нью-Йорку, де виявили "багато проблем" зі здоровʼям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.87 Купівля 40.87Продаж 41.38
- EUR Купівля 45.23Продаж 45.93
- Актуальне
- Важливе