У Києві відкриють рух автівок і пасажирського транспорту Подільським мостом

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва на засіданні 27 листопада, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

Зокрема, проїзд дозволять й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Кличко зазначає, що для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Мер столиці нагадав, що наразі мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111.

Він також додав, зо роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року, не перешкоджаючи руху транспорту.

У лютому 2023 року київській прокуратурі вдалося відшкодувати державі 1,5 млн грн. Прокурори довели, що столиця зазнала збитків на 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту.







