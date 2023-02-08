Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Київська обласна прокуратура підозрює трьох посадовців КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" у розкраданні 36 млн грн, виділених державою на будівництво Подільського мосту в столиці.

Підозрювані - заступник керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", який виступив замовником робіт, та керівники генпідрядної та підрядної організацій.

Згідно з матеріалами слідства, замовник та підрядники уклали договір про виконання робіт за об'єктом "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

"На виконання цього договору генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги.

Надалі, упродовж 2020 року, на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт на рахунки підрядників з бюджету були перераховані кошти. При цьому посадові особи цих підприємств завищили обсяги виконаних робіт", - поінформували в пресслужбі.

Так, комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи встановили, що територіальна громада зазнала збитків на суму в понад 36 млн грн.

"На цей час у межах слідства зусиллями прокуратури забезпечено реальне відшкодування збитків на суму 1,5 млн грн та заявлено відповідні позови до фігурантів на решту суми спричиненої шкоди", - додали правоохоронці.