Розкрадання на будівництві Подільського мосту: слідству вдалося відшкодувати державі 1,5 млн грн
Київській прокуратурі вдалося відшкодувати державі 1,5 млн грн: доведено, що столиця зазнала збитків на 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Київська обласна прокуратура підозрює трьох посадовців КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" у розкраданні 36 млн грн, виділених державою на будівництво Подільського мосту в столиці.
Підозрювані - заступник керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", який виступив замовником робіт, та керівники генпідрядної та підрядної організацій.
Згідно з матеріалами слідства, замовник та підрядники уклали договір про виконання робіт за об'єктом "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".
"На виконання цього договору генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги.
Надалі, упродовж 2020 року, на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт на рахунки підрядників з бюджету були перераховані кошти. При цьому посадові особи цих підприємств завищили обсяги виконаних робіт", - поінформували в пресслужбі.
Так, комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи встановили, що територіальна громада зазнала збитків на суму в понад 36 млн грн.
"На цей час у межах слідства зусиллями прокуратури забезпечено реальне відшкодування збитків на суму 1,5 млн грн та заявлено відповідні позови до фігурантів на решту суми спричиненої шкоди", - додали правоохоронці.
- Нагадаємо, для Федерального міністерства транспорту Німеччини Подільсько-Воскресенський міст, будівництво якого було розпочато ще у 1993 році та не завершено досі, став об'єктом дослідження, як не потрібно проводити будівельні роботи.
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