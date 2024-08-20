Будівництво Подільського мосту у Києві: субпідрядника підозрюють у привласненні 6 млн грн

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, генпідрядник будівництва Подільського мосту у 2020 році вніс неправдиві дані про обсяги та вартість підводних робіт, які виконувало субпідрядне підприємство. Воно отримало понад 6 млн грн за роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції. Втім, як показала експертиза, роботи фактично не проводили.

Керівнику субпідрядної організації оголосили підозру за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві (ч. 5 ст. 191 КК України).

"Обвинувальний акт стосовно генпідрядника за вказаними фактами вже скеровано до суду. Слідство щодо інших фактів заволодіння бюджетними коштами та протиправної їх розтрати під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві триває", - додали в Офісі генпрокурора.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.