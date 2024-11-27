Досі не озвучено, скільки людей було евакуйовано з окупованих територій у 2022 році, - Андрющенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді цифри інакші, у нас є свої підрахунки. Якщо казати про Маріуполь і цифри, якими ми корелюємо на сьогодні, зокрема від наших інсайдів, то приїхало та зареєструвалося в Маріуполі приблизно 30 тисяч людей, і десь 60% виїхало та осіло на території Європейського Союзу, не повернувшись в Україну", - зауважив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, що в дискусіях навколо цифр насправді губиться головне - сама проблема. Тенденція повернення на окуповані території справді існує. Навіть зараз люди з Одеси, які виїжджали та були евакуйовані з Покровська, іноді повертаються туди знову. Це справді страшна тенденція.

Радник міського голови Маріуполя наголосив, що головне, на що варто звернути увагу, - це те, що ніхто не знає, яка кількість населення була евакуйована з окупованих територій у 2022 році. Варто згадати, що єдиним пунктом в'їзду з окупованого півдня України була Василівка, а потім Запоріжжя.

"Досі не озвучено жодної цифри щодо того, скільки людей було евакуйовано. Тому, зрозуміло, ми не можемо впевнено стверджувати, що з Маріуполя виїхало 200 тисяч людей. У нас є дещо інші цифри. Це дуже складна історія з цифрами. Але багато шуму, який закриває та не дає розв'язати основну проблему. А основна проблема - це ставлення до внутрішньо переміщених людей", - додав Андрющенко.