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Усі операції є потенційними передумовами для наступу на Слов'янськ і Краматорськ, - Згурець

Оксана Ліховід
27 листопада, 2024 середа
11:39
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що резерви, які ворог формує у форматі швидких поповнень, ідуть на компенсацію втрат противника по всій лінії фронту

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник прагне вийти на кордони Донецької області, і всі операції є потенційними передумовами для наступу на Слов'янськ і Краматорськ, які є важливими центрами нашої оборони. Але ні Збройні сили України, ні противник зараз не діють лінійно", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наступ на Велику Новосілку створює передумови для просування противника на південному напрямку, і питання Запоріжжя стає актуальним. Однак треба враховувати як наші сили, так і сили противника. Наразі всі резерви, які ворог формує у форматі швидких поповнень, ідуть на компенсацію втрат по всій лінії фронту. І говорити про те, що паралельно у противника сформовані сили в межах 100 000+ осіб, які здатні здійснити несподіваний наступ на Запорізькому напрямку, - це велике перебільшення.

"Публікації в The Economist говорять про ймовірність таких дій, але ймовірність таких дій може бути на будь-якому напрямку, де ворог сконцентрує певні сили. Зараз тактика дій противника полягає в просуванні на всіх напрямках, і можливість концентрації сил на якомусь окремому напрямку досить обмежена", - пояснив Згурець. 

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі основна частина сил противника сконцентрована на Покровському та Курахівському напрямках, де на різних рубежах зібрано близько 50-100 тисяч осіб. Саме там відбувається найбільша інтенсивність бойових дій.

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Теги:
Новини
Україна
Сергій Згурець
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Слов'янськ
Військові новини
втрати окупантів
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