Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів на пальне
Верховна Рада підтримала законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.
Відповідний законопроект #7668-д був підтриманий в цілому. За проголосували 255 депутатів.
Його підтримали провладна фракція "Слуги Народу" та її сателіти. Жодного голосу не дали "Європейська Солідарність" та ВО "Батьківщина", з "Голосу" за був лише один.
Депутат зазначає, що згідно з положеннями Закону повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100€/ 1000 літрів;
- дизель 100€/ 1000 літрів;
- біопаливо 100€/ 1000 літрів ;
- газ 52 €/ 1000 літрів.
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.67
Купівля 40.67Продаж 41.73
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе