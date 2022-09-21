Верховна Рада проголосувала за повернення акцизів на пальне

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.

Відповідний законопроект #7668-д був підтриманий в цілому. За проголосували 255 депутатів.

Його підтримали провладна фракція "Слуги Народу" та її сателіти. Жодного голосу не дали "Європейська Солідарність" та ВО "Батьківщина", з "Голосу" за був лише один.

Депутат зазначає, що згідно з положеннями Закону повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/ 1000 літрів;

дизель 100€/ 1000 літрів;

біопаливо 100€/ 1000 літрів ;

газ 52 €/ 1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня.

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