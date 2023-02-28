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Підвищення до 20%: уряд 1 березня розпочне індексацію пенсій

28 лютого, 2023 вiвторок
20:18
Суспільство пенсія

В Україні з 1 березня розпочнеться індексація пенсій і вона може сягнути до 20%, але мінімум 100 грн

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду у вівторок.

"З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. До того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в умовах війни ресурси держави обмежені. Пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому уряд ухвалив рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.

Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював Президент України. Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 грн, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень.

Як зазначив Прем'єр-міністр, з 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

"Одночасно уряд разом із народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов’язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань Уряду на 2023 рік", - додав він.

Шмигаль зазначив, що допомога партнерів дає можливість державі у повному обсязі виконувати всі соціальні зобов’язання. Зокрема, щодо пенсійних виплат.

Україна
пенсіонери
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