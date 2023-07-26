Про це Шмигаль написав у facebook.

Він зазначив, що торік завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського UNITED24 вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників.

"Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників. Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів", - йдеться у повідомленні

Наразі з державою мають контракти понад 40 компаній, а виробництво БПЛА "зросло в десятки разів".