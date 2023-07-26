Уряд цьогоріч виділив 40 млрд грн на виробництво українських безпілотників, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій у безпілотники українського виробництва
Про це Шмигаль написав у facebook.
Він зазначив, що торік завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського UNITED24 вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників.
"Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників. Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів", - йдеться у повідомленні
Наразі з державою мають контракти понад 40 компаній, а виробництво БПЛА "зросло в десятки разів".
- 21 липня стало відомо, що Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки.
- Міністерство оборони повідомило, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва. Серед усіх моделей є 9 дронів-камікадзе.
- 25 липня стало відомо, що в Україні стартувало серійне виробництво власного безпілотного авіаційного розвідувального комплексу Sirko. Невдовзі компанія-виробник представить нову версію дрона.
- Пізніше на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair презентували новий український морський безпілотний апарат MAGURA V5. Дальність його дії становить приблизно 833 км.
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