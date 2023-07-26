На міжнародній виставці представили український морський дрон MAGURA V5
На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair презентували новий український морський безпілотний апарат MAGURA V5
Про це інформує Промисловий портал.
Зазначається, що розроблений в Україні морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу - це багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Розробники зазначають, що дрон можна запустити з будь-якого місця, його можна використовувати для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби, охорони морського флоту, бойових місій.
"Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", - йдеться у повідомленні.
MAGURA V5 має гідродинамічний та витончений корпус, який забезпечує високу маневреність дрона і дозволяє пересуватися приховано.
Довжина безпілотника 5,5 м, ширина - 1,5 м. Дальність його дії становить приблизно 833 км, корисне навантаження - 320 кг, максимальна швидкість 42 вузли (близько 78 км/год).
- Міністерство оборони раніше повідомляло, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва. Серед усіх моделей є 9 дронів-камікадзе.
- 25 липня стало відомо, що в Україні стартувало серійне виробництво власного безпілотного авіаційного розвідувального комплексу Sirko. Невдовзі компанія-виробник представить нову версію дрона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.51
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе