Про це інформує Промисловий портал.

Зазначається, що розроблений в Україні морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу - це багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Розробники зазначають, що дрон можна запустити з будь-якого місця, його можна використовувати для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби, охорони морського флоту, бойових місій.

"Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", - йдеться у повідомленні.

MAGURA V5 має гідродинамічний та витончений корпус, який забезпечує високу маневреність дрона і дозволяє пересуватися приховано.

Довжина безпілотника 5,5 м, ширина - 1,5 м. Дальність його дії становить приблизно 833 км, корисне навантаження - 320 кг, максимальна швидкість 42 вузли (близько 78 км/год).