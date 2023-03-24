В Україні розпочинають масове виробництво дронів, - Федоров
24 березня уряд ухвалив постанову, яка пришвидшить масове виробництво дронів в Україні, їхню закупку та поставку на фронт
Про це поінформував віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Міністр назвав ухвалену постанову "історичною", адже вона пришвидшить створення й передачу українських безпілотників на фронт, а також сприятиме розвитку мілітарі-технологій.
"Важливо, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%", - пояснив Михайло Федоров.
- Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" спільно з країною НАТО налагодив виробництво артилерійських снарядів 122-мм, перша партія для ЗСУ вже відвантажена.
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