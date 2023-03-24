В Україні розпочинають масове виробництво дронів, - Федоров

Про це поінформував віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Міністр назвав ухвалену постанову "історичною", адже вона пришвидшить створення й передачу українських безпілотників на фронт, а також сприятиме розвитку мілітарі-технологій.

"Важливо, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%", - пояснив Михайло Федоров.