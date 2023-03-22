Про це поінформувала пресслужба Укроборонпрому.

ДК "Укроборонпром" спільно з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряда, партія вже відвантажена для потреб Збройних Сил України.

Зазначається, що це вже третій вид боєприпасу, який виготовляють за українською технологією та з нашими фахівцями на закордонних потужностях.

"Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м).

Замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких Укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряда: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряда", - наголосили в пресслужбі.