Укроборонпром налагодив виробництво артснарядів 122-мм із країною НАТО та відвантажив першу партію для ЗСУ
Державний концерн "Укроборонпром" спільно з країною НАТО налагодив виробництво артилерійських снарядів 122-мм, перша партія для ЗСУ вже відвантажена
Про це поінформувала пресслужба Укроборонпрому.
ДК "Укроборонпром" спільно з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряда, партія вже відвантажена для потреб Збройних Сил України.
Зазначається, що це вже третій вид боєприпасу, який виготовляють за українською технологією та з нашими фахівцями на закордонних потужностях.
"Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м).
Замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких Укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряда: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряда", - наголосили в пресслужбі.
- За рік початку повномасштабного вторгнення державний концерн "Укроборонпром" виготовив та передав ЗСУ в 5-8 разів більше продукції, ніж у 2021-му.
- Державний концерн "Укроборонпром", який є стратегічним виробником озброєння та військової техніки, розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.
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